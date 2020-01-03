تقرير | ماذا سيفعل ريال مدريد في الميركاتو الشتوي 2020؟

تقرير | راما علي-

مع فتح باب السوق الشتوي 2020، تعود التساؤلات لتطرح من جديد محاصرة ريال مدريد من كل حدب وصوب، والسؤال المكرر دائمًا “هل سيدخل بيريز الميركاتو الشتوي أم سيكتفي بلاعبيه الحاليين حتى نهاية الموسم؟

بدأ ريال مدريد موسمه بالعديد من التخبطات، إذ غلب التذبذب على مستوى الفريق، وتعرض للعديد من النتائج المخيبة في ظل كم هائل من الإصابات المتكررة، مما جعلت المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” يبدأ 12 مباراة بـ 12 تشكيلة مختلفة.

بدأ موسم الريال بتشكيلة تفتقد للنجم القادم من تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي “إيدين هازارد”، حيث غاب البلجيكي لمدة 4 مباريات، وعندما بدأ اللعب لم ينصهر بالسرعة الكافية، ناهيك عن زيادة الوزن التي أخذت عليه في وسائل الإعلام.

في المباراة الافتتاحية للريال بالموسم أمام سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس، اختار زيدان كل من البرازيلي فينيسيوس والويلزي جاريث بيل لتعويض إيدين هازارد، ولم تكن تلك التشكيلة المثالية لزيدان، مع ذلك تمكن من إنهاء المباراة بالفوز بثلاثية مقابل هدف.

وكان متوقعًا بعد تلك الغيابات المؤثرة خاصةً بإصابة أسينسيو وهازارد أن يتعرض مدريد لعدة تعثرات سواء بالتعادلات أمام أندية الصف الثالث أو حتى بالهزائم.

وسئل زيدان في مؤتمر صحفي بعد مواجهة اثلتيك بلباو إذا ما كان يفكر بالتعاقد مع مهاجم فكانت إجابته بالنفي.

وقال زيزو “لا، لا افكر بالتعاقد مع مهاجم”. لكن الصحف الإسبانية ما زالت تضع خيارات مُحتملة لحل مشكلة خط الهجوم الذي لا يزال يظهر عليه التأثر الكبير برحيل كريستيانو رونالدو.

البيع أولاً

قبل دخول ريال مدريد للسوق الشتوي يجب ان نستذكر ما حدث في السوق الصيفي، حيث كان ريال مدريد قريب جدًا من إنهاء تعاقده مع الهولندي لاعب نادي اياكس فان دي بيك قبل ان يُصر ماريانو دياز على البقاء في النادي ومنع ريال مدريد من تعاقد مع لاعب إضافي بسبب اكتمال صفوفه بـ 25 لاعبًا.

إذًا قبل دخول إدارة الريال للسوق الشتوي يجب عليها التخلص من عدة لاعبين في صفوف الفريق ويأتي هنا الخيار على اللاعب ماريانو القادم من صفوف ليون الفرنسي الموسم الماضي.

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وهناك عدة عروض من داخل الدوري الفرنسي لماريانو، بالاضافة إلى عرض آخر من النادي الأندلسي صاحب المركز الثالث في الدوري “إشبيلية”، وعرض ثاني من فالنسيا وثالث من اسبانيول.

كما يأتي من داخل النادي فالإدارة واللاعب يدرسون العروض المقدمة من أجل خروجه في السوق الشتوي الحالي، حيث لم يُشارك ذو الأصل الدومينكي ولا حتى لدقيقة واحدة بقميص مدريد هذا الموسم، وفي الكثير من الأحيان كان خارج القائمة المستدعاة، وهذا ما يجعله المرشح الأول للخروج في الشتاء.

هناك عدة لاعبين مجهولي المستقبل مثل ابراهيم دياز الذي لم يشارك أساسيًا في أي لقاء للفريق منذ بداية الموسم، ولكن وضعه أفضل من ماريانو، حيث شارك كبديل 3 مرات.

مع ذلك لا يمكننا نفي رحيل دياز من عدمه، فهناك الكثير من الأحاديث حول خروجه هذا الشهر، وتوجد مباحثات جادة لتمهيد رحيله بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، غير أن اللاعب ووالده وكذلك وكيل أعماله ضد هذه الفكرة.

وأبلغ وكيل أعماله إدارة الريال بعدم الإستماع لأي عرض إعارة، كونه على قناعة تامة في أن وقت اللاعب سيحين قريبًا رغم أنه لا يظهر في قائمة زيدان المستدعاة بكل مباراة.

أما عن باقي اللاعبين فقد أكد زيدان أهميتهم بالنسبة للفريق حتى السوق الصيفي المقبل، حيث شارك 24 لاعبًا في تشكيلاته المختلفة في 24 مباراة لعبها فريقه منذ بداية الموسم.

ماذا بعد البيع؟

إذا ما تمكن ريال مدريد من بيع ماريانو وإعارة إبراهيم دياز، قد يقوم باستقطاب لاعب على الأقل في الميركاتو الشتوي رغم نفي زيدان عدة مرات بأنه ليس بحاجة لتعاقدات في السوق الشتوي.

ويُريد النادي الابيض تحقيق الحلم الكبير بالتعاقد مع الفرنسي “كيليان مبابي” الذي يُثير إعجاب الكثير من الجماهير وكسب ايضًا إعجاب زيدان الذي اعترف أمام الجميع في مؤتمر صحفي برغبته في نجاح الصفقة في الميركاتو الصيفي، قائلاً إن مبابي لاعب عظيم يحلم بتدريبه.

على أي حال، لا توجد توقعات كبيرة بتعاقد ريال مدريد في الشتاء إلا بعد التخلص من عدة لاعبين في صفوف الفريق.

ولن يستطيع الريال إضافة مبابي إلى تشكيلته في الصيف قبل تخلصه من الويلزي صاحب المستوى التعيس “جاريث بيل” بالاضافة للوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.