رياضة | بعد الفوز على شيفيلد.. صلاح يحافظ على سجله التهديفي في السنوات الخمسة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على شيفيلد.. صلاح يحافظ على سجله التهديفي في السنوات الخمسة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز على نظيره نادي شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس الخميس 2 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

مسجلوا أهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وسجل هدفي نادي ليفربول في مرمى نادي شيفيلد يونايتد أمس كل من محمد صلاح في الدقيقة 4 وساديو ماني في الدقيقة 54 لينتهي اللقاء بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

قصة الهدف رقم 10 تستمر للموسم الخامس مع صلاح

ووصل نجمنا المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول إلى هدفه رقم 10 مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن استمرارا لتحطيم الأرقام القياسي لم يتكفي صلاح بهدف اليوم ولكنه بدأ من جديد قصة تسجيله لأكثر من 10 أهداف خلال مواسمه الخمسة الأخيرة مع الفرق التي لعب لها حيث لم ينهي الفرعون أي مواسم في أخر 5 سنوات بأقل من 10 أهداف.

Advertisements

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" السجل التهديفي لمحمد صلاح في المواسم الخمسة الأخيرة كالآتي:

2015/ 2016: سجل محمد صلاح 14 هدف في هذا الموسم مع نادي روما.

2016/ 2017: سجل صلاح 15 هدف مع نادي روما في بطولة الدوري الإيطالي.

2017/2018: انضم محمد صلاح إلى نادي ليفربول وسجل 32 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل على جائزة هداف الدوري.

2018/ 2019: سجل الفرعون المصري 22 هدف مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل للمرة الثانية على لقب هداف الدوري.

2019/ 2020: وسجل صلاح حتى الآن 10 أهداف مع الريدز خلال هذا الموسم في بطولة البريميرليج.

والآن أصبح صلاح مع موعد جديد للتألق والعودة إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من صعوبة المهمة نظرا لكبر الفارق بينه وبين جيمي فاردي نجم ليستر سيتي صاحب الصدارة والذي سجل حتى الآن 17 هدف ولكن كما عودنا الفرعون المصري فمن من الممكن أن يفاجأنا جميعا في النهاية وهو يحمل جائزة هداف الدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي.