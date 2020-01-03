رياضة | بعد فوز الزمالك ضد أسوان .. خمس مكاسب خرج بها كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز الزمالك ضد أسوان .. خمس مكاسب خرج بها كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في تجاوز عقبة أسوان، بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شى، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز، وذلك بملعب القاهرة الدولي.

وسجل هدفي الأبيض كلاً من مصطفى محمد في الدقيقة 43 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 63.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط للنقطة 18، بفارق 9 نقاط خلف الأهلي المتصدر، والذي يمتلك مباراة أقل من الزمالك.

واستفاد الزمالك من فوزه ضد أسوان ببعض المكاسب الفنية للفريق ولمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، نبرزها لكم من خلال هذا التقرير.

إستغلال تعثرات المنافسين

بدأ نادي الزمالك مشوار العودة للواجهة المحلية، حيث تواجد في المركز الرابع مستغلاً سقوط بيراميدز أمام حرس الحدود، وخسارة المصري ضد سموحة، وتعادل الإنتاج الحربي مع الجونة.

مشاركة المجمدين

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ساعدت ظروف المباراة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على إشراك بعض لاعبي الصف الثاني لإكسابهم حساسية المباريات، لا سيما الثنائي إسلام جابر ومحمد حسن، لا سيما الأخير الذي سيعوض طارق حامد في مباراة طنطا القادمة، بعد تلقي الأخير لبطاقة حمراء في لقاء الأمس.

لاعب صاعد جديد

أشرك كارتيرون لللاعب الصاعد أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن ضد أسوان، وظهر بمستوى لا بأس به يؤهله للإعتماد عليه مستقبلاً، لسد النقص في هذا المركز، بعد مشكلة التونسي حمدي النقاز، وإصابة حازم إمام.

رب ضارة نافعة

أضاع محمود علاء ركلة جزاء لفريقه اليوم ضد أسوان، وأعطت تلك الضربة جرس أنذار لكارتيرون لإيجاد مسدد جديد، بعد أن ظهر تدني مستوى علاء في تنفيذ ركلات الترجيح في الوقت الحالي، ولولا سهولة المباراة، لحدث ما لا يحمد عقباه.

ثقة أبو جبل

يواصل حارس المرمى محمود أبو جبل تألقه في حماية عرين الزمالك، ووضح تمسكه بالفرصة بعد أخطاء حارس الفريق وزميله محمد عواد، الأمر الذي سيشعل التنافس في مركز حراسة مرمى الفريق، وبالتي يصب هذا التنافس في مصلحة الفريق.