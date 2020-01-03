رياضة | بروسيا دورتموند مستعد للتخلي عن نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروسيا دورتموند مستعد للتخلي عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن بروسيا دورتموند مستعد للتخلي عن نجم الفريق باكو ألكاسير مؤكدا استعداد إدارة البلوجرانا لبيعه بعد انضمام النرويجي إيرلينج هالاندز في إطار الميركاتو الشتوي إلى أسود الفساتفاليا والذي يُتوقع أن يقلل مشاركات الإسباني مع دورتموند.

وأكد موقع سبورت 1 الألماني أن دورتموند اشترط الحصول على 40 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن ألكاسير في الشهر الحالي.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن عى الرغم من تألق الكاسير مع الفريق في الموسم الماضي إلا أنه لا يشعر بالراحة في ألمانيا لا سيما مع صعوبة تعلمه اللغة الألمانية.

وأوضحت تقارير صحفية مؤخرًا أن أتلتيكو مدريد رغب في دعم صفوفه بألكاسير لينضم إلى كتيبة الروخيبلانكوس الهجومية بالإضافة إلى كلا من جواو فيليكس ودييجو كوستا وألفارو موراتا.

وذكر الموقع الفرنسي أن ألكاسير عانى من عدة إصابات هذا الموسم ليبتعد عن المشاركة بصفة أساسية مع دورتموند على الرغم من بدايته المميزة، حيث سجل 5 أهداف في أول 4 جولات في الدوري الألماني.