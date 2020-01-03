رياضة | نجم الأهلي يرد على عرض إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرد على عرض إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن وصول عرض لأحمد الشيخ نجم الأهلي من إنبي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأن اللاعب حسم موقفه من العرض.

وأكدت التقارير الصحفية أن نجم الأهلي أبلغ جهاز الكرة في الفريق البترولي باستمراره مع المارد الأحمر تحديداً بعد عودته للمشاركة أساسيا في الفترة الأخيرة سولء على المستويين المحلي والأفريقي.

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وأكدت التقارير وجود مفاوضات من جانب إدارة إنبي مع أحمد الشيخ في الفترة الماضية من أجل جس نبضه بشأن الانتقال للفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ولكن اللاعب اعتذر للفريق البترولي بعد عودته لحسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وأشارت التقارير إلى أن أحمد الشيخ شارك مع الأهلي في في 4 مباريات في بطولة الدوري في الموسم الحالي وتمكن خلالهما من تسجيل هدفين.

يذكر أن إنبي يحثل المركز الثامن في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة.