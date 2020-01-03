رياضة | الزمالك ضد أسوان.. طارق حامد يتعرض للطرد الثاني هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد أسوان.. طارق حامد يتعرض للطرد الثاني هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الزمالك أن ينجو من مفاجآت الدوري مرة أخرى، إذ أنه حقق الفوز أمام أسوان بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك استعاد رونقة مرة أخرى بعد أن غاب عنه الفوز لمدة 3 جولات في الدوري، إذ أنه حقق آخر انتصار أمام بيراميدز بثنائية نظيفة أيضاً.

حادثة لم يشهدها طارق حامد من قبل

طارق حامد لاعب وسط الزمالك، حصل على الكارت الأحمر في مباراة الأبيض أمام منافسه أسوان، بعد أن أشهر في وجهه الكارت الأصفر مرتين.

وبهذا فقد حصل طارق حامد على الكارت الأحمر الثاني له هذا الموسم، بعد أن طرد في مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بعد حصوله أيضاً على بطاقتين صفراويتين.

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لاعب وسط الزمالك عرف بلعبه العنيف، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يحدث له قط أن حصل على بطاقتين حمراء في موسم واحد.

إذ أنه خلال مسيرته مع ثلاث أندية، "الزمالك وسموحة وطلائع الجيش"، حصل على 5 كروت حمراء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في موسم 2011-2012، خلال منافسات الجولة الرابعة عشر عندما كان لاعباً في صفوف سموحة، حصل على الكارت الأحمر بعد الانذارين في مباراة فريقه أمام الأهلي.

ومع الفريق ذاته، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز موسم 2013-2014، حصل على الكارت الأحمر أمام المقاصة.

أما في موسم 2015-2016، بعد أن أصبح لاعباً في صفوف الزمالك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، أمام المقاولون العرب، تم إشهار الكارت الأحمر في وجهه.