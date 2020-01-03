شكرا لقرائتكم خبر عن رافاييل نادال: كأس الرابطة ليست استعدادًا لأستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رافاييل نادال، المصنف الأول عالميًا في لعبة التنس، أن الفريق الإسبانى المشارك في بطولة كأس الرابطة للتنس لن يخوضها بغرض الإعداد لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى، مشيرًا إلى سعيه وزملائه للتتويج باللقب.

وقال نادال عقب وصول البعثة الإسبانية لجزيرة روتسنيت في أستراليا، الأربعاء «الإعداد لأستراليا المفتوحة سيكون قبل انطلاق البطولة بأسبوع. نحن متحمسون للعب هذه المنافسة عبر الفرق».

ويتكون الفريق الإسبانى من نادال، وروبرتو باوتيستا، وبابلو كارينيو، وفيليثيانو لوبيز، وسيخوض أولى مشاركاته غدا في مرحلة المجموعات أمام الفريق الجورجى الذي يقوده نيكولوز باسيلاشفيلى.

على جانب آخر، طالب الكندى دينيس شابوفالوف، منظمى كأس ديفيز وكأس الاتحاد الدولى للاعبى التنس المحترفين، بالتنسيق سويا لتشكيل بطولة عالم واحدة، قائلا إنه يشعر «بغرابة» للعب في بطولتين متشابهتين متتاليتين.

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وأقيمت النسخة المستحدثة من كأس ديفيز، أبرز بطولات الاتحاد الدولى للتنس، في مدريد خلال نوفمبر الماضى، بمشاركة 18 دولة، لمدة أسبوع واحد، وكانت أشبه بكأس العالم لكرة القدم.

وتتشابه معها كأس اتحاد اللاعبين المحترفين، في نسختها الأولى، التي تتضمن 24 دولة، وتقام في ثلاث مدن أسترالية خلال عشرة أيام، بدءا من الجمعة، وهو ما طرح علامات استفهام، بشأن استمرار البطولتين سويا في المستقبل.

ولعب شابوفالوف (20 عاما) دورا بارزا، في وصول كندا لنهائى كأس ديفيز لأول مرة، لكنها خسرت أمام إسبانيا بقيادة رافاييل نادال.

وسيعود المصنف 15 عالميا لقيادة كندا مجددا، بداية من اليوم، حيث وقعت في مجموعة تضم ألمانيا واليونان وصاحبة الضيافة أستراليا، في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين.

وأبلغ الصحفيين في برزبين: «سيكون من الرائع إقامة بطولة عالم واحدة، قبل شهر واحد لعبنا بطولة عالم، والآن نشعر بأننا نخوض بطولة أخرى من نفس النوع».

وأضاف: «سيكون من الجيد تنظيم مسابقة واحدة كبيرة، لتصبح فريدة من نوعها واستثنائية.. أتمنى أن يتم الاتفاق سويا لتحقيق شىء ما، الشعور غريب عندما تأتى من بطولة عالم، لتشارك في بطولة أخرى متطابقة تقريبا.. سنرى كيف ستنتهى الأمور».