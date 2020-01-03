شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يضع خطة نارية لخطف «زاها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن تشيلسي سيقدم عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترلينى، لضم الإيفوارى ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقالت الصحيفة، إن فرانك لامبارد، المدير الفنى لتشيلسى، زاها (27 عامًا) ضمن أولوياته، لتدعيم صفوف الفريق في يناير الجارى، من أجل تدعيم هجوم البلوز خلال الموسم الجارى، ولكى يشكل ثنائية مع تام أبراهام الذي يشارك بصفة أساسية مع الفريق، ويقدم موسما استثنائيا داخل قلعة «ستامفورد بريدج». وارتبط اسم تشيلسى بمجموعة من اللاعبين، مثل جادون سانشو وتيمو فيرنر، خاصة بعد قرار رفع الحظر عنه فيما يخص إبرام صفقات جديدة.

ويرتبط زاها بعقد مع كريستال بالاس حتى عام 2023، مما يعنى أن أي نادٍ يأمل في ضمه سيكون مطالبا بدفع الكثير من المال، لاسيما أنه تلقى العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال. يأتى ذلك في ظل التعارض في التصريحات بين روى هودجسون، المدير الفنى لكريستال بالاس، ورئيس النادى.

وقال هودجسون: «لا أحتاج إلى تأكيدات، نحن لا نحاول بيع ويلفريد زاها، ونريد أن يبقى معنا، ولا أعرف أحدًا في النادى حريصا على بيع زاها». على الجهة الأخرى، قال رئيس النادى: «بالطبع لا نعرف أبدًا من أين ستأتى العروض، وإذا حدث ذلك، فسوف يتعين على مجلس الإدارة أن يأخذها على محمل الجد«