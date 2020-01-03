شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجدد الثقة في «ميدو» ويلوم سوء التوفيق.. والمدير الفني: الهروب ليس من طبيعتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة محمد عبدالسلام، الثقة في أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، عقب الخسارة السادسة هذا الموسم، أمام الأهلى أمس الأول، بنتيجة 2-0، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى العام. ويعقد عبدالسلام جلسة مع ميدو عقب عودته من الخارج من أجل معرفة أسباب تراجع النتائج ووضع خطة للمرحلة المقبلة للفريق الفيومى. ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر بترتيب الدورى المصرى اللممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في لقاءين والتعادل في 3 مناسبات وتلقى الفريق 6 هزائم.

وأكد عبدالسلام أن مجلس إدارة نادى المقاصة يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفنى بقيادة ميدو، موضحًا أن تراجع النتائج ونزيف النقاط مؤخرًا يرجع لسوء التوفيق.

وقال رئيس النادى إن المجلس لديه ثقة في تغيير النتائج في الرحلة القادمة وسيظهر الجهد المميز من ميدو وجهازه بقوة في المباريات المقبلة، ولا يوجد قلق لدى الإدارة من تذبذب النتائج، وعلى العكس هناك ثقة في تحسن النتائج في المرحلة المقبلة وتقديم الفريق عروضًا قوية، وطالب عبدالسلام جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد في المباريات المقبلة لاستعادة الانتصارات، وحذر عبدالسلام أي لاعب يتخاذل في التدريبات أو المباريات، مؤكدا أن هناك لائحة للعقوبات والمكافآت تطبق على الجميع. من جانبه، أكد ميدو أنه لن يتقدم باستقالته من تدريب الفريق، في ظل النتائج السيئة التي يشهدها الفريق في الفترة الحالية، وقال: «لن استقيل من تدريب الفريق، الهروب ليس من طبيعتى، وسأنسحب عندما أجد أن اللاعبين لا يقومون بتنفيذ أفكارى داخل الملعب».