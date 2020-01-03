عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

خطف نادى ليفربول فوزا غاليا أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



نجح ليفربول تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب فى تحقيق الفوز الـ 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي من أجل قطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، حيث فاز ليفربول في 18 مباراة وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم، بينما يسعى شيفيلد يونايتد لإستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع واتفورد ثم الهزيمة أمام مانشستر سيتي للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بإحدى المراكز الاوروبية.

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نشرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزى على موقع تويتر أن الريدز لم يخسر خلال 365 يوما و8760 ساعة و525,600 دقيقة و31,536,000 ثانية.

يمتلك ليفربول سجلاً رائعاً على ملعب "أنفيلد"، حيث لم يتذوق "الريدز" مرارة الهزيمة على ملعبه بمسابقة الدوري الانجليزي في أخر 50 مباراة ساعياً للمضي قدماً نحو معادلة رقمه القياسى الذى حققه خلال الفترة من 1978 – 1980 عندما حافظ على سجله الخالي من الهزائم لمدة 63 مباراة متتالية، فيما يطارد الرقم القياسى المسجل باسم تشيلسى الذى حافظ على سجله الخالى من الهزائم على مدار 86 مباراة متتالية بملعب "ستامفورد بريدج" بالمسابقة المحلية خلال الفترة من 2004 – 2008.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة بفارق 14 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثانى ويملك مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد، بينما يتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عن النقطة 29 محتلا المركز الثامن.