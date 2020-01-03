شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز القادمة

ينطلق موعد مباراة بيراميدز القادمة يوم الثلاثاء القادم 7 يناير على ستاد الدفاع الجوى أمام الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى لقاء يبحث فيه الفريقين عن الفوز وانتزاع الثلاث نقاط.

موعد مباراة بيراميدز القادمة



موعد مباراة بيراميدز القادمة حيث يحتل فريق بيراميدز المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 16 نقطة بعد أن خاض 11 لقاء فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى مثلهما وخسر 3 لقاءات ليقع فى المركز السادس.

موعد مباراة بيراميدز القادمة



موعد مباراة بيراميدز القادمة حيث فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

Advertisements

موعد مباراة بيراميدز القادمة



موعد مباراة بيراميدز القادمة وجاء الهدف بعد أن سدد شرويدة الكرة على مرمى بيراميدز ، لتصطدم بعمر جابر لاعب الأخير داخل منطقة الجزاء ، وتدخل الشباك ..

موعد مباراة بيراميدز القادمة



حاول لاعبى بيراميدز إدراك التعادل وتسديد أكثر من كرة ، و تنفيذ أكثر من هجمة إلا انها باءت بالفشل ، كما أحرز أحمد شرويدة الهدف الثانى له ولفريقه فى المباراة إلا ان حكم اللقاء لم يحتسبه بداعى أنه تسلل ، رغم تأكيد خبراء التحكيم أن الهدف صحيح .

موعد مباراة بيراميدز القادمة



ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات ، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .