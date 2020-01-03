شكرا لقرائتكم محمد عنتر يتلقى عرضا للانتقال لوادي دجلة في الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، عرضًا من وادى دجلة للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

وخرج "عنتر" من الحسابات الفنية سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض مما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية، حيث تحدث مع بعض الوكلاء، لاستقدام عروضا له من أجل تقديمها إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.

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وكشف مصدر مقرب من عنتر عن ترحيبه بالعرض الدجلاوى، حيث يرى أنه فرصة كبيرة له للعودة للمشاركة بشكل أساسى فى المنافسات المتبقية، بعد ابتعاده من الحسابات الفنية بصورة كبيرة من النادى الأبيض خلال الموسم الجارى، حيث لم يشارك اللاعب مع الأبيض هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز.

ويرغب عنتر فى حسم مصيره بالزمالك فى مستهل انتقالات الشتاء الجارية حتى يتمكن من الانضمام لأحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى فى المتبقى من الموسم ثم تقييمه فى الزمالك نهاية الموسم وتحديد مدى الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة لامتداد عقده مع القلعة البيضاء حيث يرى اللاعب إن خروجه معارا بمثابة إفادة له وللفريق الأبيض لإعداده بصورة جيدة للعودة إلى الفريق مجددا فى الموسم المقبل حال الموافقة على إعارته لأحد أندية الدورى الممتاز.