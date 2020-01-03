متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تأهل نادي أهلي جدة إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل في الدور ثمن النهائي.

يدين الفريق الجداوي بتأهله لمهاجمه عمر السومة وحارسه ياسر المسيليم، الأول عندما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، والثاني لتصديه لركلة جزاء للفيحاء سددها البرازيلي أنجيليو نينو في الدقيقة 89.