شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يستضيف البطائح.. ودبا الفجيرة يستقبل التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تفتتح الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم، بإقامة مباراتين، تجمعان دبا الفجيرة والتعاون في الخامسة إلا ثلثاً، ومصفوت والبطائح في الخامسة إلا عشر دقائق، وغداً تختتم الجولة بثلاث مباريات حيث يلعب الإمارات مع مسافي، والعروبة مع العربي، والحمرية مع الذيد.

يذكر أن الفرق الأربعة التي ستخوض مباراتي اليوم تعاني غيابات مؤثرة، ويبلغ عدد اللاعبين الغائبين عن اللقاءين 21 لاعباً، حيث يغيب سبعة لاعبين عن مصفوت وثمانية عن التعاون وأربعة عن النواخذة، واثنين في البطائح.

في ملعب دبا الفجيرة سيتابع الجمهور مباراة بين فريقين تختلف طموحاتهما وترتيبهما في الجدول، فدبا الفجيرة يستهدف الصعود وهو منافس قوي على بطاقاتي الترشح لدوري الخليج العربي ويحتل المركز الثالث برصيد 13نقطة، فيما هدف التعاون إنهاء الدوري في مركز جيد وكهدف مؤقت فهو يرغب في الابتعاد عن المركز قبل الأخير الذي يحتله برصيد نقطة واحدة.

وكان دبا الفجيرة عاد إلى الانتصارات في الجولة الأخيرة، حيث فاز على العربي، وسيكون مطالباً بحصد النقاط الثلاث في لقاء اليوم ليستمر في مطاردة الصدارة، وعلى الرغم من أن «النواخذة» مرشح للفوز عطفاً على الفوارق بين الطرفين، لكن إدارة دبا والمدرب سيرجيو نبهوا اللاعبين وشددوا عليهم احترام المنافس والتعامل معه بكل جدية، خاصة أن التعاون سبق أن تعادل مع الحمرية من قبل.

غيابات بالجملة

ويدخل دبا المباراة اليوم في غياب ثلاثة لاعبين مواطنين إلى جانب الأرجنتيني كلاوديو الذي أنهت إدارة النادي عقده رسمياً، أما التعاون فهو خسر الجولة الأخيرة أمام دبا الحصن في مباراة قدم فيها أداء جيداً وتقدم على منافسه قبل أن يسجل الضيوف هدفين، وشهدت المباراة احتساب الحكم ثلاث ركلات جزاء لمصلحة دبا الحصن.

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وإن كان دبا يعاني غايابات، فالتعاون يغيب عنه ثمانية لاعبين لأسباب مختلفة، لكن الفريق لا ينقصه التفاؤل ولا تنقصه الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

وبملعب مصفوت، سيكون القناصة أمام تحد كبير في مواجهة البطائح وهي مباراة طرفاها فريقان قدما أداء لافتاً وحققا نتائج أكثر من جيدة، فمصفوت لديه 11 نقطة وهو فاز في آخر جولة على مسافي بهدفين نظيفين ويتطلع أبناء المدرب عبدالغني نوح إلى الاستمرار في الطريق الصحيح والاقتراب أكثر من المقدمة.ويعتبر الوصول إلى النقطة 14 في حد ذاته أكبر حافز للاعبي مصفوت، وقد يصعد الفريق إلى المركز الثالث حال وصل إلى هذا العدد من النقاط.

أما فريق البطائح فيدخل اللقاء بعد خوض مباراة دور ال16في بطولة الكأس، وهو خرج بمكاسب فنية من مواجهة اتحاد كلباء، لكنه خسر جهود البرازيلي أليكس والمدافع عيسى علي وسيكون غيابهما مؤثراً جداً في لقاء اليوم.

ويتخوف مدرب البطائح من تأثير ابتعاد الفريق عن المباريات الرسمية، وهو لم يخف انزعاجه من هذه النقطة، غير أن البطائح في النهاية معني بالفوز ليستمر في المطاردة، وأي نتيجة أخرى ستكون في مصلحة الحصن والإمارات والنواخذة.

على صعيد الآراء حول مباراتي اليوم، قال جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة إن مباراة التعاون خطيرة، وأمام منافس يستحق الاحترام، وذكر أن نتائج التعاون وترتيبه ليسا مقياساً، وأوضح: لقد خسر بصعوبة أمام دبا الحصن، وفي كل المباريات التي خاضها يقدم أداء جيداً، وهو يملك لاعبين أقوياء، وعلى لاعبي دبا الفجيرة أن يدركوا هذا الأمر جيداً، وسيصنع لنا هذا الفريق مشاكل كثيرة إذا اعتقدنا أننا نستطيع التغلب عليه بسهولة، وعلى العكس، المباراة ستكون صعبة جداً، والتعاون فريق لا يستهان به.

وحث العبدولي لاعبيه على إرضاء الجمهور، لأن المباراة تقام على ملعب النواخذة وبين أنصاره.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز منقوش المدير التنفيذي لنادي التعاون ومشرف الفريق الأول إنهم يأملون تحقيق نتيجة إيجابية، وبيّن أن التعاون لم يكن سيئاً في مباراته مع دبا الحصن، وأنه كان يستحق نتيجة أفضل، متمنياً التعويض في مباراة اليوم التي قال إنها أمام فريق قوي ومن المرشحين للصعود.