هل يعيد الشقيقان صالح ثنائية عيال مير؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من أبرز المشاهد التي رصدها «الخليج الرياضي» عقب نهاية مباراة الشارقة والوحدة خروج الحسن والحسين صالح لاعبي الشارقة والوحدة جانباً إلى جانب من غرف الملابس وشكلا ثنائية أمام وسائل الإعلام.

وأعرب الحسن صالح الطرف الأيسر للشارقة عن حزنه العميق من الخسارة الثانية في الدوري وقال «سنعمل على التعويض في المباريات القادمة والأمر صعب علينا لأننا لم نعتد على الخسارة وأعتقد أن الخسارة من الوحدة ليست نهاية المطاف وأن الدوري طويل وقادرون على العودة القوية وأن الخسارة ستكون درساً نتعلم منه لمضاعفة الجهود في الفترة القادمة».

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واعتبر الحسين صالح الظهير الأيمن الاحتياطي في فريق الوحدة فوز فريقه أمراً مهماً في هذا التوقيت وقال: «كنا نحتاج الفوز بصورة كبيرة وأشكر زملائي على الأداء الجيد والعودة القوية».

وسألنا الحسين صالح عما إذا كنا سنشاهد ثنائية الشقيقين عيسى وإبراهيم مير في الطرفين الأيمن والأيسر تعود مجدداً في الشارقة، عبر لعبه مع شقيقه الحسن صالح في الشارقة رد ضاحكاً: حتى الآن أنا لاعب الوحدة على سبيل الإعارة من نادي النصر، ولكن كل شيء جائز ووارد في كرة القدم.

ووجهنا نفس السؤال للحسن صالح وقال «أتمنى ذلك فقد شكلنا ثنائياً جيداً مع فريق الإمارات في السابق ولكن الحسين صالح انتقل للنصر وأنا انتقلت للشارقة ولا أحد يعرف ويجوز ان نجتمع مرة أخرى بفريق واحد وربما لا يتحقق ذلك».