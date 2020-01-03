شكرا لقرائتكم خبر عن كاراتيه شرطة أبوظبي «نجم المستقبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول في القتال لوزن فوق 75 كغ، على الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين وأخرى برونزية في بطولة نجوم المستقبل الرابعة للكاراتيه دبي 2019، والمؤهلة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات وحتى الرجال والسيدات.
وأقيمت البطولة في صالة المزهر الرياضية بدبي ونظمها اتحاد الإمارات للكاراتيه بمشاركة العديد من الأندية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية على مستوى الدولة. واحتل فريق شرطة أبوظبي المركز الأول في الترتيب العام لفئة الرجال (كوميتيه) بعد حصول النقيب عبدالله سرور الشامسي على ميدالية فضية والملازم أول سيف حمد النعيمي على أخرى فضية، فيما حصد العريف مصطفى هلال البلوشي الميدالية الذهبية، والعريف علي عصام الخاجة البرونزية.
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