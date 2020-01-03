الأهلي ينافـس نفسه في الدوري المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

حقق الأهلي فوزه التاسع توالياً منذ مطلع الموسم الحالي، إثر تغلبه على مصر المقاصة 2-صفر ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من بطولة مصر لكرة القدم.

وحصد الأهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الفائز على الاتحاد السكندري 1-صفر.

وانتظر الأهلي ربع الساعة الأخير، لكي يسجل هدفيه أولاً بواسطة التونسي علي معلول (75 من ركلة جزاء)، وأضاف محمد مجدي «افشه» الثاني (80).

توصية أهلاوية

على صعيد متصل، أوصت لجنة الكرة بالنادي الأهلي بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري، وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية، يأتي في مقدمتها سموحة وإنبي، وترى لجنة الكرة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو، أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر، خاصة أنه لم يشارك كثيراً مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وتبدو «وصية» لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن، إذ إن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذي سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة، لكن الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي فربما يتلقى المهاجم المغربي وليد أزارو عرضاً مُغرياً خلال أيام يكون سبباً في رحيله والإبقاء على صلاح محسن.

وينتظر مسؤولو النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية، لبيع المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل المفاوضات مع المهاجم المغربي بخصوص تمديد عقده.فيما أعرب السويسري رينيه فايلر عن سعادته بتحقيق الفريق الأحمر الفوز على حساب مصر المقاصة بهدفين دون رد في الأسبوع ال11 بالدوري، وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة «سعيد بتحقيق الفوز وبدء العام الجديد بالفوز.. بدأنا اللقاء بشكل سيئ، والمنافس كانت لديه فرصتان، والأفضلية كانت له.. الشوط الأول انتهى على واقع التعادل السلبي، والمباراة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات الكثيرة التي نعانيها».وأشار فايلر عن صدامه مع مدرب المقاصة: «الهدف الأول الذي سجلناه فتح المباراة ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني، وحصد النقاط الثلاث.. أحمد حسام ميدو مدرب كبير وله شهرة في أوروبا وما حدث في المباراة مجرد انفعالات، وعقب المباراة تصافحنا وانتهى كل شيء».

في شأن مختلف، أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن من حق نادي الزمالك قيد لاعبين بعد هروب كهربا والنقاز، والنادي سيأخذ حقه، وسيصعد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقيد بديل لكهربا والنقاز في القائمة الشتوية.