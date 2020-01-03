«هليكوبتر» فيدال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد كلاوديو بورجي، الذي درب تشيلي، أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة حالياً، بعد حضوره بالهليكوبتر مباراة نهائي في تشيلي، بين فريق روديليندو رومان وفريق لابينتانا أونيدا، والتي انتهت بصعود روديليندو لدوري الدرجة الثالثة.

وتعيش تشيلي على وقع احتجاجات ضد الفقر منذ أشهر، وسافر إليها فيدال في إجازة الشتاء، وأمضى معظم الوقت في مزرعته، لكنه استفز مشاعر مواطنيه بمظاهر الترف، وعلق بورجي بعد سيل من الانتقادات في «السوشيال ميديا»: «ما فعله فيدال ينم عن لامبالاة كبيرة تجاه الناس في تشيلي. قدومه بالطائرة استعراض قوة، وكان يجب ألا يستخدمها كواسطة نقل لمشاهدة مباراة. صحيح أن المال ماله، لكن لا يبدو الوضع صحيحاً. لم يكن هناك داع لإقدامه على هذا الفعل. الكثير من اللاعبين في أوروبا يحلقون بطائراتهم الخاصة، وهذا طبيعي هناك، لكنه تصرف غريب بعض الشيء هنا في تشيلي».