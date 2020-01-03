مشاركة كبيرة تنتظر سباق «البوني» لأطفال القدرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بداية من الساعة الرابعة من عصر اليوم سباق «البوني» للأطفال وفرسان المستقبل والذي تنظمه مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة.

يختتم السباق غداً السبت بالسباق الرئيسي الذي تقام منافساته على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتقام منافساته لمسافة 160 كم، وهو رابع السباقات الرئيسية للمهرجان التي انطلقت بسباق السيدات أواخر الأسبوع الماضي لمسافة 120 كم والذي تم حسمه من قبل إسطبلات سيح السلم لسمو الشيخ حمدان بن راشد من خلال الفارسة كامبل أليس، وفي اليوم الثاني نظم سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم وتوج به أحمد صالح الشحي من إسطبلات الكمدة، وفي اليوم الثالث للمهرجان نظم سباق كأس جميلتي للفرسات لمسافة 120 كم، وفاز بصدارته عبدالله علي العامري.

ويعتبر سباق اليوم للخيول القصيرة «البوني» إحدى المحطات المهمة للمهرجان التي يخوضها الأطفال محبو رياضات القدرة والذي يخوضه الأطفال نجوم المستقبل في رياضة القدرة، وكعادة مثل هذه السباقات التي تأخذ طابعا ترفيهيا لإسعاد الصغار وأولياء أمورهم يتم تقسيمها إلى عدة مراحل على حسب عدد المشاركين في الفعالية، وذلك حسب حجم الخيول المشاركة وعمر المشاركين من الأطفال.

ويعتبر السباق من السباقات المهمة التي تنظم سنوياً ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، وهي من الفعاليات المميزة التي تحظى بإقبال كبير من قبل الأطفال المواطنين والمقيمين، كما يعتبر أولياء الأمور الحدث مهماً لمشاهدته ودعم أبنائهم خلال المنافسات.

ويحظى الحدث باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص سنوياً على متابعته وتحفيز المشتركين فيه وتكريمهم دعماً لهم وتشجيعاً على ممارسة هذه الرياضة في المستقبل.

من جانبه، اعتبر محمد عيسى العضب سباق البوني أحد أهم الفعاليات المهمة المصاحبة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة، ويكفي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متابعته ومشاهدته لفعاليات كل السباقات السابقة الخاصة بالأطفال، كما لم يكتف سموه بمشاهدة الحدث بل يرصد له جوائز مميزة تشجيعا لهذه الفئة.

وتوقع العضب مشاركة كبيرة في سباق اليوم للصغار وهذا يدل على حجم انتشار رياضة القدرة بين الأطفال الذين يعتبرون نجوم وفرسان القدرة في المستقبل القريب.