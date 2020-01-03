شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الحوسني يحيي الجمهورين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من مفارقات المباراة أن عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، ترك فريقه السابق الوحدة، وانضم للشارقة بعد تعاقد «العنابي» مع راشد علي قادماً من نادي الوصل وشاءت الظروف أن يجتمع الحارسان في ملعب مباراة أمس الأول.
وظل جمهور الوحدة يهتف باسم راشد علي طوال زمن المباراة، وكان راشد علي الوحيد الذي طلب جمهور الوحدة حضوره لتحيته والإشادة به، وفي نفس الوقت كان عادل الحوسني الوحيد من لاعبي الشارقة الذي وصل إلى جمهور فريقه معتذراً بوضع يده على رأسه (حقكم علينا) واستقبله جمهور الشارقة وأشاد به.
وكانت اللفتة المميزة عندما هتف جمهور الوحدة أيضاً باسم عادل الحوسني وطالبه بالحضور إلى المدرج لتحيته إيماناً وعرفاناً بما قدمه في السابق لأصحاب السعادة.
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