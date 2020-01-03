630 مشاركاً في كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى ونادي النصر عن إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية، وذلك بمقر حديقة الورقاء بدبي يوم غد السبت لتكون أولى بطولات النادي في العام الجديد، وتحظى البطولة برعاية نادي النصر وتأتي بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في نادي النصر بحضور صالح حسن الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى وعبدالباسط علي عضو مجلس إدارة نادي النصر المدير التنفيذي للنادي، ومحمد العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية وقاسم النعيمي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر.

وأكد عبدالباسط علي أن النادي قرر أن يرعى الحدث مؤكداً أن البطولة ستنظم بشكل سنوي وسيحرص النادي على تقديم كل معينات النجاح حتى تحقق الأهداف المنشودة.

وأكد محمد العور أن النادي يعمل دائماً على خدمة رياضة الإمارات وبخاصة ألعاب القوى لما لها من مكانة خاصة، وتوقع أن تشهد البطولة إقبالاً كبيراً من الجماهير.

وقال محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر إن النادي يعمل على تحقيق لقب البطولة خاصة أنها ستكون قوية بمشاركة لاعبين من 22 نادياً وأكد أن النادي اختار أفضل العناصر للمشاركة في الحدث.

وقال صالح محمد حسن إن هذه المبادرة تحمل كل مشاعر الحب والانتماء للقيادة الرشيدة وقال إن هذه المبادرة تحسب لنادي النصر مبيناً أنه تم رصد جوائز قيمة للمتسابقين إضافة إلى كؤوس للفرق الفائزة، ضمن مبادرة النادي الأولى من نوعها.

وكشف صالح أن الجوائز المالية ستكون مفاجأة كبيرة من قبل النادي، كما أن نادي النصر قدم 80 ميدالية تحمل صور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك 8 كؤوس لجميع المراحل الفائزة.

وعن عدد المشاركين في البطولة قال: سيشارك في الحدث 630 لاعباً ولاعبة يمثلون 22 نادياً من الرجال والسيدات لمختلف الأعمار، والبطولة ليست ضمن أجندة الاتحاد لكنها مبادرة من نادي النصر، وأتمنى أن تكون سنوية لتصبح بطولة باسم النادي.