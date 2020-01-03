6 ورش عمل لـ «رائدات المستقبل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ستّ ورش عمل خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين، ضمن برنامج دبلوم القيادات الرياضية «رائدات المستقبل الرياضي»، الأول من نوعه على الصعيدين المحلي والإقليمي، الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، بهدف إشراك المرأة الرياضية في قيادة وتوجيه القطاع الرياضي المحلي، والارتقاء بواقع أعماله وتطويرها.

وحول هذه الورش قالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: إن رؤيتنا من خلال هذا الدبلوم تتجلى في إيجاد طاقات نسائية جديدة قادرة على الإبداع وصياغة مفهوم جديد للعمل الرياضي وتولي أرفع المناصب بالاستناد إلى المعرفة والخبرة والأساليب الجديدة المتبعة عالمياً، ليكنّ قادرات على تفعيل حضورهنّ على مستوى المناصب القيادية ضمن القطاعات الرياضية المحلية والعربية.