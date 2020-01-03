نادي غنتوت يدشّن كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يدشن نادي غنتوت كأس سلطان بن زايد للبولو،ضمن المهرجان الذي ينظمه النادي بعد ظهر اليوم، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد.

يسهم نادي تراث الإمارات، موطن تراث الإمارات بأنشطته التراثية الخالدة والثقافية المتنوعة، في إنجاح المهرجان الأول من خلال أجنحة وفعاليات متعددة تعكس اهتمام النادي وحرصه على الحفاظ على التراث والعمل على نشر ثقافته من خلال العديد من الفقرات والأنشطة التراثية.

وتجمع المباراة الاستعراضية التي تقام بتصنيف (14 هانديكاب) بين فريقي غنتوت ياس وغنتوت مازيراتي، ويقود الأول سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والدولي ناصر الشامسي والثنائي الأرجنتيني المكون من مارتن دنوفان وماركوس اريا، أما الثاني فيقوده الثنائي الدولي المكون من يوسف بن دسمال السويدي وعلي المري والثنائي الأرجنتيني الدولي بابلو لورنت ومانويل توكالينو، ويدير المباراة الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من استيقن كوسست وهوغو برلبوتشي.

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت الساعة الثانية ظهر اليوم موعداً لاستقبال ضيوف المهرجان، حيث يكون الدخول بالمجان للاستمتاع بالفقرات الترفيهية والتراثية التي أعدها النادي بالتنسيق مع نادي تراث الإمارات، وعند الثالثة تقدم فرقة الخيالة بنادي تراث الإمارات عروضها التراثية الاستعراضية، وفي الثالثة والنصف تتجه الأنظار لمتابعة عروض القفز الحر بالمظلات التي يقدمها أبطال الإمارات والعالم في منافسات دقة الهدف، وعند الرابعة عصراً سيكون عشاق البولو وضيوف المهرجان على موعد مع لقاء الإثارة والتحدي من خلال المباراة الاستعراضية الودية المقامة على كأس المهرجان بين فريق غنتوت مازيراتي وفريق غنتوت ياس الدولية العقارية، والتي تقام بملعب سلطان بن زايد الذي تم تدشينه عقب مؤتمر المهرجان يوم 23 ديسمبر الماضي، بمقر النادي، وتأتي تلك الاحتفالية الجماهيرية التراثية الترفيهية اليوم إيذاناً بتدشين الملعب عملياً والذي تم إعداده بتوجيهات من سمو رئيس النادي، وذلك تخليداً لذكري المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحد أبرز داعمي تراث الإمارات في مختلف المجالات.

وأعلن النادي أن بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو لموسم 2020-2021 ستكون ضمن أجندة النادي في موسمه الجديد والتي يأتي تنظيمها بمستوى لا يقل عن بطولة كأس رئيس الدولة للبولو الأغلى على مستوى المنطقة، والتي تتزامن مع احتفالات النادي بيوبيله الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيس النادي.