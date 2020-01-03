العراقي أحمد يقترب من تدريب صحم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تلقى مدرب فريق النجف العراقي حسن أحمد، عرضاً من إدارة نادي صحم العماني لكي يتولى مهمة الإشراف على تدريبه.

وذكر حسن أحمد، أن العرض العماني لم يزل قائماً وتحت الدراسة من قبلي ومن المؤمل أن أرد عليه خلال اليومين المقبلين.

وأضاف: توقف منافسات الدوري العراقي يجعلني أوافق على الطلب العماني، أما إذا عاودت عجلة الدوري العراقي الحراك، فأنا ملتزم بعقد رسمي بيني وبين إدارة فريق النجف.

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