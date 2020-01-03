105 خيول تتنافس في أول سباقات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف في تمام الساعة الخامسة مساء أول سباقات العام الجديد في عام 2020 والرابع له في هذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة فيما عدا الشوط الثاني «للمهجنة»، وتتنافس فيه 105 خيول بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها 505 آلاف درهم. كما تم تخصيص ثلاثة أشواط للمبتدئة منها واحد للإنتاج المحلي وذلك لتلبية رغبات الملاك والمدربين. ويبدأ الحفل بشوط ملاك الاسطبلات الخاصة «ستالوينز» لمسافة 1800 متر وتصب الترشيحات فيه إلى «ايه اف الباهر» و«عز الرواسي» و«ام اتش واري». فيما تتجه الأنظار إلى «ريتش اند فيمص» و«متوكد» و«لايتكوين» في الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ». أما الشوط الثالث فتشارك فيه 15 خيلاً لمسافة 2000 متر «تكافؤ» ويأتي في مقدمة الترشيحات «صمود» و«ايه اف العاصي» و«دوك دو فوست». ويأتي الشوط الرابع لمسافة 1800 متر للخيول عمر 4 سنوات وما فوق وهو أول أشواط المبتدئة وتتنافس فيه 15 خيلاً يتقدمها «مقتدر» و«داهية» و«بركات الوثبة». وتواصل الخيول المبتدئة سباقها في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 خيلاً، ويتقدم الترشيحات فيه «ثامر» و«ميهوال» و«إي اس طواش». أما الشوط السادس لمسافة 1400 متر فستكون فيه المنافسة قوية ما بين «اينهوا توبشيف» و«بريهان» و«فاريتس اوباي». فيما خصص شوط الختام للخيول المبتدئة لعمر 4 سنوات وما فوق ولمسافة 1000 متر ويشارك فيه 15 خيلاً يتقدمها «فرّار» و«برية» و«زهراء تسرين». هذا وأعلنت إدارة مضمار نادي العين عن تخصيص جوائز مالية إضافية للأطفال عن طريق تقديم كوبونات مجانية بقيمة 10 آلاف درهم.