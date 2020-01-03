شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يفوز بأول "ديربي" في المحترفين.. ويعقد موقف خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعاد اتحاد كلباء الفرحة لجماهيره مع أول أيام العام الجديد بالفوز المثير 3-2 الذي انتزعه من ضيفه خورفكان أمس الأول خلال «الديربي» الأول في المحترفين بين الفريقين الجارين في الساحل الشرقي.

بهذا الفوز الرابع في المسابقة حقق «النمور» مكاسب فنية متعددة أبرزها تعويض الخسارة الثقيلة من شباب الأهلي في الجولة الماضية وزيادة الغلة إلى 13 نقطة، فضلاً عن الهروب خطوة كبيرة عن صراع المؤخرة والقاع، واستعادة الثقة ونغمة الانتصارات.

في المقابل عمقت الخسارة الجديدة من معاناة خورفكان الذي لم يعرف طعم الانتصار هذا الموسم وتوقف رصيده عند ال4 نقاط قابعاً في ذيل قائمة الترتيب العام.

طغى الطابع الحماسي والنفسي على المباراة أكثر من الجانب الفني بالرغم من الأهداف الغزيرة التي صاحبها جملة من الأخطاء والهفوات الدفاعية في صفوف الفريقين، بدأ كلباء اللقاء بتفوق واضح واستطاع إنهاء الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف بفضل مهارة لاعبيه بقيادة الثلاثي الأجنبي مالابا وجوجاك وياسين البخيت، قبل أن تتحول الأفضلية إلى أبناء الخور في الحصة الثانية ولكن غابت عن الفريق الفاعلية الهجومية رغم اكتفاء منافسه بالتنظيم الدفاعي والانكماش في المنطقة الخلفية رغبة في المحافظة على تقدمه.

كان النسور عاجزين عن الوصول إلى الشباك الكلباوية في ظل سوء اللمسة الأخيرة وافتقاد الفريق للمهاجم القناص قبل أن ينجح المدافع الإيفواري كوامي من تسجيل هدف التقليص الثاني 2-3 بمجهود فردي لكنه جاء في الزمن بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكلباوي وكسب ثلاث نقاط مهمة في سباق البقاء.

شخصية «النمور»

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من جهته، أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء الذي ارتسمت علامات الرضا على وجهه، سعادته بالفوز وكسب ثلاث نقاط ثمينة في سباق البقاء ستمنح الفريق المزيد من الدعم والمعنويات وتعد بمثابة متنفس قبل استئناف الدوري مجدداً.

وأشاد داسيلفا بحماس لاعبيه وإصرارهم الكبير على كسب النقاط، الأمر الذي منحهم فرصة الفوز وأكد على شخصية الفريق القوية والقيمة الفنية الممتازة للاعبين، مما يعزز حضورهم القوي في المنافسة وفرصة تحسين وضع الفريق لضمان البقاء بدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المواجهات المباشرة في صراع البقاء دائماً ما تتسم بالصعوبة والحماس الزائد، ولكن الأمر الجيد يكمن في كيفية التغلب عليها وتحقيق الأهداف المرجوة مهما بلغت صعوبتها.

وعزا المدرب الأوروغوياني تراجع أداء فريقه في الحصة الثانية بعد البداية القوية والسيطرة على زمام الشوط الأول إلى الإرهاق البدني والإجهاد الذي يعانيه أغلب عناصر الفريق بسبب البرمجة المضغوطة وتتابع المباريات خاصة وأن كلباء يلعب بقائمة محدودة ولا يملك الكثير من الخيارات.

وحول ما يتردد عن إمكانية الاستعانة بوجوه جديدة خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، أشار المدرب داسيلفا الى أن الفريق بحاجة لتدعيم بعض المراكز خاصة في المنظومة الدفاعية وأنه سيجتمع مع إدارة النادي لمناقشة الأمر ووضع برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف والتي سيتخللها عدد من المباريات الودية للمحافظة على جاهزية الفريق.

عناصر جديدة

في الجانب الآخر أكد الصربي جوران مدرب خورفكان ان فريقه خسر المباراة منذ ال45 دقيقة الأولى وألقى باللائمة على فقدان التركيز والأخطاء الدفاعية التي كانت بمثابة الهدايا للفريق المنافس وسهلت مهمته في التقدم بثلاثة أهداف، وحاولنا العودة للمباراة عبر السيطرة المطلقة في الحصة الثانية ولكن للأسف لم يكن بمقدور الفريق ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت له إلى أهداف في ظل ضعف الشق الهجومي ونوعية اللاعبين الأجانب الذين لم يستفد منهم خورفكان في أغلب المباريات.

وأشار المدرب الصربي الى أن كلباء تفوق بفارق الإمكانيات الفنية والحلول الفردية عبر امتلاكه لاعبين مميزين على غرار التوجولي مالابا والمجري جوجاك اللذين صنعا الفارق في المباراة.

وألمح المدرب جوران إلى تغييرات قادمة في صفوف الفريق خلال «الميركاتو الشتوي» وأن التوقعات تشير إلى أن النادي سيستغني عن خدمات أكثر من لاعب من المحترفين الأجانب وفي مقدمتهم الأوزبكي تيمور خوجا الذي لم يقدم الإضافة المرجوة، وأشار: لن نفقد الأمل في البقاء حيث أنه ما زال هناك دور كامل في الانتظار بشرط أن نقف على مشاكلنا الحقيقية ويستشعر الجميع حجم المسؤولية.