225 ألف دولار جوائز «جوجيتسو أبوظبي جراند سلام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في الجولة الخامسة من النسخة الخامسة التي ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 16 حتى 18 يناير الجاري على صالة مبادلة أرينا في التاسع من الشهر الجاري.

وأوضحت أنه اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي زادت كثافة التسجيل من اللاعبين واللاعبات على الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة، من أجل المشاركة بها، كما زادت أيضاً كثافة التسجيل من جانب الأندية والأكاديميات الإماراتية المحلية.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن قيمة جوائز نسخة أبوظبي منتصف الشهر الجاري سوف تصل إلى 225 ألف دولار لمختلف الفئات، وأن الأحزمة المستهدفة والمسموح لها بالمشاركة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، للناشئين والبالغين والأساتذة، مشيرة إلى أنه تم الاستمرار في استبعاد الحزام الأبيض «المبتدئين» كما هو المتبع من بداية الموسم الحالي في جولات طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو، من أجل الارتقاء بقوة المنافسة، وإتاحة الفرصة أمام لاعبي الإمارات لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة واكتساب الخبرات الدولية من المدارس المختلفة.

وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام إن المراحل العمرية المستهدفة للمشاركة في البطولة هي الناشئين من مواليد 2003، و2004 للحزام أزرق بنين وبنات، وإن فئة البالغين تبدأ من مواليد 2002 فما قبلها للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، فيما تشارك فئة الأساتذة 1 من مواليد 1990 وما قبلها في أحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وفئة الأساتذة 2 من مواليد 1984 وما قبلها بنفس الأحزمة، وأن منافسات السيدات سوف تقتصر فقط على الناشئات والبالغات.

وعن أبرز الأسماء للاعبين المشاهير والمصنفين عالمياً الذين أكدوا حضورهم وقاموا بالتسجيل، أشار طارق البحري إلى أن كثيراً من الأبطال المعروفين قاموا بالتسجيل حتى الآن، وعلى رأسهم هياجو جورج، ودييجو باتيستا، وايزاك دوديرلين، وجواو باتيستا، وإيلتون سيلفا، وجاكسون سيلفا، ومن البطلات المعروفات كل من أنا رودريجيز، ولويزا مونتيرو، وتامارا سيلفا، وسمنتا كوك، ومايسا باستوس.

من جهته أكد بطلنا العالمي فيصل الكتبي أنه سوف يشارك في جولة أبوظبي جراند سلام، وأنه بدأ برنامج الاستعداد لها مع نادي بني ياس، وأن هذا البرنامج يتضمن حصة يومية للجوجيتسو، وأخرى للحديد والسباحة، وسوف يدخل هو وزملاؤه بالنادي لمرحلة التركيز في الأيام المقبلة من أجل تحقيق نتائج جيدة.