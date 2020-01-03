شكرا لقرائتكم خبر عن مالابا يطارد لابا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل النجم التوجولي بينيل مالابا «قناص النمور» هوايته في معانقة الشباك بفضل مهاراته الفنية العالية، وقاد فريقه كلباء إلى الفوز على غريمه خورفكان عبر تسجيله هدفين من جملة أهداف فريقه الثلاثة، ليرفع حصيلته إلى 8 أهداف في سباق هدافي الدوري بفارق هدفين عن مواطنه التوجولي لابا كودجو محترف العين ومتصدر القائمة بعشرة أهداف (قبل مباراة العين وشباب الأهلي أمس)، وهدف عن الأرجنتيني تيجالي الوصيف.

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