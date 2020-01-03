إكرامي : تصريحات البدري عن لاعبي الدوري سقطة كبيرة

أكد الكابتن "إكرامي الشحات" حارس مرمى الأهلي الأسبق ,أن كم الإصابات التي تضرب الفريق الأحمر الحالي غير مسبوق.

وتابع "إكرامي" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : نتائج الأهلي جدية ولكن الاداء غير جيد في بعض الاحيان نتيجة الظروف المتواجدة في الفريق من إصابات

وعن تصريحات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن لاعبي الدوري ,قال إكرامي : سقطة كبيرة من حسام البدري، تصريحاته عن لاعبي الدوري، أنت كنت تعمل في الأهلي وتتابع الدوري ولست جديدًا على الدوري، وكيف ستتعامل معهم بعد تلك التصريحات.

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كان كابتن "حسام البدري" قد صرح في وقت سابق بأن بطولة الدوري المصري لا تفرز لاعبين يصلحون للانضمام لمنتخب مصر الأول.