شريف إكرامي: لو احنا مبنفكرش ناخد أفريقيا يبقي احنا بنهرج

أكد الكابتن "شريف إكرامي" ، حارس مرمى الأهلي، أن هدف الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم بعد الإخفاقات في المواسم الماضية.
وتابع "إكرامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : بعد الوصول للمباراة النهائية مرتين على التوالي ونخسر اللقب, لو احنا مبنفكرش ناخد أفريقيا يبقي احنا بنهرج
مضيفا : إحنا هنقاتل من أجل البطولة لحد آخر نفس، ولكن لن نعد الجمهور بأي شئ
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