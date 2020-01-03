شريف إكرامي: لو احنا مبنفكرش ناخد أفريقيا يبقي احنا بنهرج

أكد الكابتن "شريف إكرامي" ، حارس مرمى الأهلي، أن هدف الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم بعد الإخفاقات في المواسم الماضية.

وتابع "إكرامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : بعد الوصول للمباراة النهائية مرتين على التوالي ونخسر اللقب, لو احنا مبنفكرش ناخد أفريقيا يبقي احنا بنهرج

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مضيفا : إحنا هنقاتل من أجل البطولة لحد آخر نفس، ولكن لن نعد الجمهور بأي شئ