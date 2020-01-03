شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على بقاء عمار حمدي لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة التخطيط بالأهلي على استمرار عمار حمدي صانع العاب الفريق الشاب داخل صفوف الفريق حتى نهاية الموسم، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض للخروج اعارة من عدده أندية أبرزها الاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش.

ويرى مسئولو الأهلي أن بقاء عمار حمدي سيكون أفيد من إعارته خاصة وأنه لازال تحت السن ولن يكلف النادي مقعد في القائمة بالإضافة، لكونه يمثل إضافة لخط هجوم الفريق خاصة بعد تألقه اثناء المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي أقيمت في مصر مؤخراً وحسم الفراعنة لقبها.

ويصر عمار حمدي على الخروج للإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب من أجل الحفاظ على مستواه بالإضافة للحفاظ على مكانه فى منتخب مصر الأوليمبي ، وهو الأمر الذي نقلته إدارة الأهلي لفايلر، إلا أن القرار الأخير جاء برفض رحيل اللاعب.

عمار حمدي أكد أنه تحت أمر القلعة الحمراء ، ولكنه يفضل الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أن لم يحصل على فرصته بالمشاركة مع الفريق بشكل أساسي في الفترة المقبلة .

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وقال عمار حمدي :"سأبحث عن الرحيل عن الأهلي إذا لم أشارك بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة، مع الفريق الأحمر، خاصة أنه يطمح في التواجد مع المنتخب باوليمبياد طوكيو"، مشيراً إلى أنه يفضل الرحيل الي نادي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة ، خاصة أنه يشعر أن زعيم الثغر بيته الثاني بعد النادي الأهلي .

وأضاف لاعب الأهلي، أن فرصته في المشاركة مع المنتخب الاولمبي في بطولة افريقيا تحت 23 عام لم تتربط بإصابة ناصر ماهر لاعب وسط المنتخب ، مؤكداً أنه دائما جاهر للمشاركة أساسياً.