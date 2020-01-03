شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح ساسى و طارق حامد راحة لمدة 48 ساعة من تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب وحصل أيضا طارق حامد علي راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

ويستعد فريق الزمالك لملاقة طنطا ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاحد القادم والتى ستقام على ملعب غزل المحلة بمدينة المحلة الكبرى .

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حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز ، و أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك، في الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة طولية من طارق حامد، ليضع الكرة من فوق مسعد عوض، المتقدم خارج مرماه، وفي الدقيقة 63 أضاف أحمد سيد زيزو، الهدف الثاني للفريق الأبيض.