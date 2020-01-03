شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة تغادر إلى الكاميرون لخوض تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، بعثة منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى الكاميرون لخوض تصفيات أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 5 يناير الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبات ، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم و أية خالد .

ومن المقرر أن يبدأ منتخب سيدات الكرة الطائرة التصفيات بمواجهة كينيا يوم 5، ثم نيجيريا يوم 7 و الكاميرون يوم 8 وأخيرا بتسوانا يوم 9 من الشهر نفسه.

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ويبدأ منتخب مصر للرجال التصفيات التى ستستضيفها مصر بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية.

وخاض منتخب السيدات معسكر مغلق فى البرازيل مؤخرا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر آخر بسلوفينيا قبل إلغائه.

فيما عادت بعثة منتخب الرجال من معسكر بلغاريا صباح الخميس بعد خوض وديتين أمام المنتخب البلغارى والخسارة 3/1 فى اللقاءين استعدادا للتصفيات الأفريقية التى ستستضيفها مصر بدءا من يوم 7 يناير القادم والمؤهلة إلى الأولمبياد أيضا.