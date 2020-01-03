شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يكافئ لاعبى الحرس براحة لمدة يوم عقب الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود راحة للاعبين لمدة 24 ساعة وذلك لتجنب الارهاق والإصابات عقب المجهود القوى الذى ظهروا عليه فى مباراة بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى أمس.

فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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ويلاقى حرس الحدود نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 8 من الشهر القادم والتى يستضيفها ملعب جهاز الرياضة العسكري .

يسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة بثلاث مراكز حيث يرغب فى التعاقد مع مهاجم و صانع العاب و لاعب خط وسط .