شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الأولمبية وحسن مصطفي يتفقدون المركز الاولبمي بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه برفقة كل من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبية المصريه بجوله تفقديه لمنشات وصالات المركز الأوليمبي بالمعادي والتي انتهت منذ قليل ، ومتابعه تدريب المنتخبات القوميه وسير عملية الإعداد لتصفيات اولمبياد طوكيوا 2020 ، علي قدم وساق دون اي معوقات .

وأبدي الدكتور حسن مصطفي إعجابه الشديد بالمظهر الراقي للمركز الأولمبي بعد التطوير وخاصة انه عاصر مراحل الانشاء الاولي عقب الجوله اجتماع مطول بمكتب وزير الرياضه داخل المركز الاولمبي.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد تفقد صباح أمس الخميس، الصالة المغطاة والتى تستضيف إحدى مجموعات بطولة العالم لليد2021، والتى تقع ضمن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من إنشاء الصالة بنسبة 95٪؜ وأن العمل يجرى على قدم وساق بمشروع إنشاء المدينة الرياضية ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية هذا العام بشكل كامل.

وأضاف وزير الرياضة أن ما تم إنجازه من الأعمال الإنشائية المطلوبة والتى جاءت وفقا للنظم والمعايير الدولية، يعد إضافة كبيرة للبنية التحتية الإنشائية، والتى سيكون لها عظيم الأثر على الحركة الرياضية المصرية، لتكون المدينة واحدة من المشروعات المهمة التلا تساهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وواحدة من أهم المنشآت الرياضية التي ستكون جاذبة للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى .

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وأشار الوزير إلى أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر فى 2021، بالصالة المغطاة الرئيسية التى تتضمنها المدينة بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر، علاوة على استضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن مجمع ملاعب كرة قدم يشمل 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية، وملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبى مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضى ومبنى لملاعب الاسكواش.