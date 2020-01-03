شكرا لقرائتكم خبر عن هشام شعبان يدعم طنطا قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هشام شعبان مهاجم طنطا والقادم من الاهلى على سبيل الاعارة لمدة موسم فى تدريبات الفريق أستعدادا لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى عقب الشفاء من الاصابة التى لحقت بيه خلال الفترة الماضية .

وكان تعرض هشام شعبان للإصابة بارتجاج فى المخ نتيجة اصطدام رأسه بكرة قوية أثناء التدريبات وجاءت الاسعافات الأولية للمهاجم ثم تم نقلة الى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من مقر التدريب .

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاحد القادم يستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .

ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا اداء متميز و الخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى .

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ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .

وعقد مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى اجتماعًا مع أيمن المزين المدير الفنى للفريق وذلك لمعرفة أسباب تراجع مستوى اللاعبين خلال بطولة الدورى المصرى الفترة الماضية.

وعرض أيمن المزين خلال الاجتماع طلبات الجهاز الفنى من التعاقدات فى الانتقالات الشتوية حيث يحتاج من 3 إلى 5 لاعبين لدعم الفريق والظهور بشكل مختلف فى الدورى الثانى من بطولة الدورى المصرى.

أكد أيمن المزين المدير الفنى أنه مستمر فى القيادة الفنية لأبناء السيد البدوى خلال المرحلة المقبلة وأن الأخبار التى تدوالت عن الرحيل لتدريب أحد أندية الدورى المصرى ليس له أساس من الصحة مطلقًا .