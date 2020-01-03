شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد : الزمالك أفضل فريق في إفريقيا و الجميع يدعمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد عيد نأشى نادى الزمالك مواليد 2001 والتى شاراك فى مباراة الأبيض أمام أسوان فى بطولة الدورى المصرى سعادتة عقب منحه الفرصة فى لقاء اليوم والظهور بشكل جيد .

وأوضح أحمد عيد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا " أن الزمالك أفضل فريق في إفريقيا والقميص الابيض كبير للغاية و منذ دخولي لغرف خلع الملابس والكل وقف بجانبي ودعمني وساندني و زملائي أخبروني بضرورة "لعب السهل" في البداية و الكل نصحني وساعدني وكارتيرون تحدث معي بشكل فردي و وأتمنى أن أكون عند حسن الظن والقادم أفضل ".

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز ، و أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك، في الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة طولية من طارق حامد، ليضع الكرة من فوق مسعد عوض، المتقدم خارج مرماه، وفي الدقيقة 63 أضاف أحمد سيد زيزو، الهدف الثاني للفريق الأبيض.

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وكان محمود علاء أهدر ضربة جزاء، لصالح الزمالك، احتسبها طارق سامي حكم المباراة، بعد قيام مدافع أسوان بعرقلة أوباما.

ولعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد تعرض طارق حامد للطرد، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخله العنيف ضد مدافع أسوان.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 18 نقطة محتلًا بهم المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.