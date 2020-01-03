شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أجاي والشحات لمواجهة نادي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن هناك محاولات مستمرة لتجهيز الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي لمباراة نادي إف سي مصر المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري، مضيفاً :"لدينا رغبة قوية في استعادة الثنائي في المباراة القادمة؛ لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية"

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيطمئن من خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سي مصر، مؤكدًا أن هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.

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ويعاني جونيور أجايي من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من الإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب الثنائي عن قائمة الأهلي في مباراة مصر المقاصة الأخيرة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة أمس الأربعاء بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، فى الوقت الذى بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحى وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وعمرو مرعى .