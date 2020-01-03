الزمالك يحرم فرجاني ساسي من المشاركة في لقاء طنطا.. ويسافر لتونس



وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أجازة لمدة يومين للسفر

إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب .

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وحصل أيضا طارق حامد علي راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .