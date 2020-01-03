قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينةالمنصورة غدا السبت استعدادا للقاء طنطا. الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينةالمنصورة غدا السبت استعدادا للقاء طنطا. ويواجه الزمالك فريق طنطا على ملعب غزل المحله الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. الزمالك يستعد لمباراة طنطا في معسكر مغلق بالمنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.