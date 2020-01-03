ليفربول يواصل انتصاراته في البريميرليج ويعبر شيفيلد بثنائية صلاح وماني

واصل فريق ليفربول، انتصاراته بالدوري الإنجليزي، عقب تغلبه على نظيره شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 21 للبريميرليج.
جاء الهدف الأول مبكراً في الدقيقة الرابعة عبر محمد صلاح،
ووقع صلاح على هدفه رقم 11 بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما سجل ساديو ماني هدفه رقم 12.
بتلك النتيجة يواصل ليفربول تربعه على قمة البريميرليج برصيد 58 نقطة حصدها من 19 فوز وتعادل وحيد، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 29 في الترتيب الثامن.
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