الاتحاد السكندري بتغلب على الزمالك ويحافظ علي صدارته في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز علي نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري سوبر السلة.

وحقق الاتحاد بقيادة أحمد مرعي المدير الفني الفوز بنتيجة 111 مقابل 106 للزمالك الذي يقودة عصام عبدالحميد مديراً فنياً.

وشهدت المباراة الاحتكام لشوط خامس احتياطي بعد ان انتهي

الشوط الرابع بالتعادل وانتهي بالتعادل أيضاً الشوط الخامس واحتسب الحكم وقت إضافي شوط سادس.وبهذه النتيجة يستعيد نادي الاتحاد السكندري صدارة جدول دوري سوبر السلة برصيد 10 نقاط، ويلية الأهلي الذي حقق الفوز اليوم علي سموحة برصيد 9 نقاط.