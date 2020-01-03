هنأ الأرجنتيني رودلفو أروا بارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، لاعبيه بعد تحقيق الفوز على مضيفه العين، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب في ختام مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي
وقال: أن لاعبي فريقه أظهرواشخصية قوية خلال اللحظات الصعبة من المباراة، وأكد أنهم كان لديهم إصرار وعزيمة في تحقيق الفوز في أية مباراة، واثبتوا اللاعبون أنهم دائما عند حسن الظن بهم في جميع الأوقات والظروف.
وسجل لشباب الأهلي كل من أحمد خليل من ركلة جزاء في الدقيقة 60، والبديل حارب سهيل في الدقيقة 80، فيما سجل هدف العين الياباني شيوتاني في الدقيقة 50.
ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري رافعاً رصيده إلى 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني، وتراجع العين إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 21 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب شباب الأهلي الإماراتي: لاعبو الفريق أظهروا شخصية قوية أمام العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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