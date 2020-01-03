رسمياً.. العين الإماراتي يتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل

نجح نادي العين الإماراتي، في التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ليقود الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة خلفاً للكرواتي إيفان ليكو.

وقاد إيمانويل صاحب الـ44 عاماً، فريق نادي التعاون السعودي وحصل معه

على المركز الثالث في الترتيب العام، وأخيرا فريق نادي ألميريا أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني.

والتقي فريق العين وفريق شباب الاهلي، مساء اليوم الخميس، وانتهت

المباراة بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب في ختام مباريات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي.

وتراجع العين إلى المركز الخامس في الترتيب برصيد 21 نقطة، ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري رافعاً رصيده إلى 29 نقطة.