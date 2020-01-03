ماني يسجل الثاني لليفربول في شباك شيفيلد يونايتد

تقدم ساديو ماني بالهدف الثاني، لليفربول، على نظيره شيفيلد يونايتد، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي.

جاء الهدف في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، بصناعة من محمد صلاح، لتصبح النتيجة تقم الليفر بثنائية دون رد. الآن على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي.جاء الهدف في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، بصناعة من محمد صلاح، لتصبح النتيجة تقم الليفر بثنائية دون رد.

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