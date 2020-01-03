مدرب الظفرة الإماراتي: التغييرات التكتيكية منحتنا الفرصة أمام حتا

أعرب رازوفيتش مدرب الظفرة الإماراتي، عن سعادته بفوزه على حتا بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة دوري الخليج العربي.

وقال رازوفيتش "حققنا المطلوب أمام حتا، التغيير التكتيكي منحنا فرصة العودة القوية في الشوط الثاني، وتحويل التأخر بهدف إلى فوز".

وتابع "المحترفون الأجانب في صفوف الظفرة، أظهروا رد فعل جيد في المباريات الماضية، لا نفكر في إجراء تغيير في فترة الانتقالات الشتوية، وأشار

إلى أنهم يخططوا للفوز وجمع النقاط، احتلالنا للمركز السادس حالياً، يجب أن يمثل دافعاً قوياً للمزيد، ولتحسين ترتيب الفريق أكثر من مركزنا الحالي".

من جانبه، ابدى كونتيس مدرب حتا، استياؤه من خسارة اليوم أمام الظفرة، موضخا انهم لم نستغلوا فرص تعزيز الأفضلية بهدفنا في الشوط الأول، وتسجيل هدف إضافي".

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وأوضح "كنا نحتاج الفوز بشدة لرفع

طاقة اللاعبين بعد تراجع النتائج، لا أفكر في مصيري، لأن معظم المدربين في دائرة الضغوط، بسبب تراجع النتائج، يجب التعاقد مع لاعبين أو 3 في فترة الانتقالات الشتوية".

وسجل هدف فريق حتا عن طريق الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقة 9، فيما جاء هدف التعادل لفريق الظفرة عن طريق البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 69، وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

ويرتفع رصيد الظفرة إلى 20 نقطة فيما تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط، وتعد الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري.