ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد في الشوط الأول بأقدام صلاح

أنهى فريق ليفربول شوطه الأول من مواجهة شيفليد يونايتد المقامة على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي، متقدماً بهدف دون رد.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة عبر محمد صلاح، الذي استغل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عبر روبرتسون، ليسدد من لمسة واحدة إلى داخل الشباك.

ووقع صلاح على هدفه العاشر حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

ويسعى الليفر تحت قيادة مدربه الألماني كلوب، إلى استكمال سلسلة انتصاراته في البريميرليج، الذي يتصدر ترتيبه برصيد 55 نقطة، حصدها من 18 فوز وتعادل وحيد.



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