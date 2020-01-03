شباب الأهلي الإماراتي يعتلي صدارة الدوري الإماراتي بثنائية العين

نجح فريق شباب الأهلي الإماراتي، في تحقيق فوزاً ثميناً على على مضيفه العين، بنتيجة هدفين مقابل هدف، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولةالـ12

من دوري الخليج العربي للمحترفين.

وسجل لشباب الأهلي كل من أحمد خليل من ركلة جزاء في الدقيقة 60، والبديل حارب سهيل في الدقيقة

80، فيما سجل هدف العين الياباني شيوتاني في الدقيقة 50.

وابتعد شباب الأهلي بصدارة دوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني، وتراجع العين إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 21 نقطة.