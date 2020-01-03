ليفربول يُغرد خارج السرب بثنائية صلاح وماني في شيفيلد

حرم ليفربول ضيفه شيفيلد يونايتد من استغلال تعثر منافسيه على المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهزمه بهدفين دون رد فى احدي مباريات اليوم الخميس 2-1-2020 على ملعب أنفيلد روود، فى ختام الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

ولعب الهدف المُبكر الذي سجله النجم المصري “محمد صلاح” دورًا هامًا في انتهاء المباراة بهذه النتيجة المميزة لليفربول، والتي أكدت من جديد جدارة فريق يورجن كلوب باحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقة الموسم بهذا الفارق النقطي الكبير عن أقرب منافس.

وهرب محمد صلاح في الدقيقة الثامنة من رقابة قلبي دفاع شيفيلد يونايتد داخل منطقة الجزاء، ليستقبل عرضية نموذجية من الظهير الأيسر الاسكتلندي آندرو روبرتسون، حولها بلمسة واحدة في شباك الحارس بين هندرسون.

وكاد الشوط الأول ينتهي بأكثر من هدف لليفربول لولا براعة الحارس بين هندرسون في التصدي لمحاولات محمد صلاح وساديو ماني.

وفي الشوط الثاني تصدى القائم الأيمن لشيفيلد يونايتد لكرة من محمد صلاح حاول تمهيدها على رأس فان دايك داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من فوق رأس المدافع الهولندي لتتهادى في المرمى بطريقة غريبة، قبل أن تنحرف وترتطم في القائم وتسير على خط المرمى وتجد الحارس هندرسون.

ورفض الثنائي محمد صلاح وماني أن ينتهي اللقاء على هذه النتيجة، وتعاونا معًا من أجل تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وبدأت هجمة الهدف من مرتدة قادها ماني من على الرواق الأيمن، ثم مرر إلى محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، ليعيد صلاح الكرة بتمريرة بينية مذهلة في العمق الدفاعي لشيفيلد يونايتد، وضعت ساديو ماني في مواجهة مباشرة مع الحارس ليسدد في جسده ثم ترتد إليه ويسجل منها بتسديدة قوية في الشباك.

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ورفع ساديو ماني رصيد أهدافه لـ 11 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متقدمًا على محمد صلاح بفارق هدف.

ووسع ليفربول فارق النقاط بينه وبين ليستر سيتي الثاني إلى 13 نقطة بتربعه على الصدارة برصيد 58 نقطة ولا تزال له مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ويُعد هذا الفوز هو الـ 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي بالنسبة لليفربول، وكان اللقاء الوحيد الذي سقط فيه في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ويمتلك الريدز سجلاً رائعاً على ملعب “أنفيلد”، حيث لم يتذوق “الريدز” مرارة الهزيمة على ملعبه بمسابقة الدوري الانجليزي في أخر 51 مباراة.

وافتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود شيردان شاكيري وجويل ماتيب وفابينيو وتشامبرلين بسبب الاصابة، كما غاب مينامينو الجناح الياباني الذي انضم لصفوف الفريق مؤخراً قادماً من سالزبورج النمساوي، لكنه سيكون جاهزًا للعب أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

يذكر ان آخر لقاء بين ليفربول وشيفيلد يونايتد فى الدور الاول بالبريميرليج هذا الموسم، على ملعب برامال لين، قد انتهي بفوز ليفربول بهدف لاعب وسط الفريق الهولندي فاينالدوم.