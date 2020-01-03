أهداف مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

أنهى الزمالك سلسلة التعادلات التي طاردته في الثلاث جولات الماضية، وتمكن من الفوز مساء اليوم الخميس 2-1-2020 بهدفين دون رد أمام ضيفه “أسوان” ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

تمكن الزمالك من التقدم بهدف أحرزه مصطفى محمد خلال الشوط الأول، بعد أت تلقى تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء أرسلها طارق حامد، تسلمها بالقدم اليمنى قبل أن يسددها من فوق رأس الحارس مسعد عوض.

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وكادت تنقلب المباراة رأسًا على عقب خلال الشوط الثاني عندما طرد الحكم نجم وسط الزمالك “طارق حامد” بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54.

لكن رجال المدرب باتريس كارتيرون رفضوا الانكماش في الخطوط الخلفية، وعملوا على تسجيل هدف تأمين النقاط الثلاث لمنع عودة أسوان في الدقائق الأخيرة.

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وحصل يوسف أوباما على ركلة جزاء صحيحة إثر عرقلته داخل صندوق العمليات في الدقيقة 56، إلا أن تنفيذ ركلة الجزاء كان سيئًا من محمود علاء، حيث وضعها مكشوفة في يد مسعد عوض الذي ارتمى عليها بخفة حركة.

وأظهر يوسف أوباما إصرار كبير على قيادة الزمالك لتسجيل الهدف الثاني، وعاد ليُمرر كرة بينية رائعة نحو المنطلق في الجهة اليسرى “أحمد سيد زيزو” الذي تسلم واقتحم منطقة جزاء أسوان قبل أن يسدد لحظة تقدم مسعد عوض من مرماه.

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